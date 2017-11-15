البث الحي
سياسة

الصحة العالمية: وفيات الكوليرا في اليمن تتجاوز 2200 حالة

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
15/11/2017

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن وفيات الكوليرا في اليمن، تجاوزت 2200 حالة، منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 2202 من حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن.

وأضاف التقرير أنه تم رصد 926 ألفا و187 حالة يشتبه إصابتها بالمرض نفسه، حتى يوم صباح  أمس الثلاثاء.

وأفادت المنظمة الأممية أن "هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة يمنية، من أصل 23"

وأظهر التقرير أن محافظة سقطرى ( جنوب شرق)، هي الوحيدة التي  لم تشهد أي انتشار للوباء.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)