الصحة العالمية: وفيات الكوليرا في اليمن تتجاوز 2200 حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن وفيات الكوليرا في اليمن، تجاوزت 2200 حالة، منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 2202 من حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن.

وأضاف التقرير أنه تم رصد 926 ألفا و187 حالة يشتبه إصابتها بالمرض نفسه، حتى يوم صباح أمس الثلاثاء.

وأفادت المنظمة الأممية أن "هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة يمنية، من أصل 23"

وأظهر التقرير أن محافظة سقطرى ( جنوب شرق)، هي الوحيدة التي لم تشهد أي انتشار للوباء.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.