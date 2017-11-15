الاستراليون يوافقون بأغلبية على زواج المثليين

صوت الاستراليون بالأغلبية لصالح زواج المثليين في استطلاع رأي وطني، ما يمهد الطريق أمام تشريع يجعل أستراليا الدولة رقم 26 التي تقر هذا الزواج.

واحتشد الآلاف في متنزه بوسط مدينة سيدني وارتديت بعض النساء فساتين الزفاف وارتدى رجال بدلات رسمية وهللوا فرحا وتبادلوا العناق وبكوا، بينما كان كبير الإحصائيين في أستراليا يعلن عبر شاشة وعلى الهواء مباشرة أن 61.6% من الناخبين صوتوا لصالح المساواة في الزواج فيما رفض الأمر 38.4%.

وهذا الاستطلاع التطوعي للرأي ليس ملزما لكن رئيس الوزراء مالكولم ترنبول قال فور إعلان النتيجة إنه سيلتزم بتعهده بتقديم اقتراح للبرلمان لإقرار قوانين المساواة في الزواج بحلول نهاية العام.

وأضاف للصحفيين في كانبيرا "بشكل لا لبس فيه وبأغلبية ساحقة تحدث الملايين وصوتوا بنعم للمساواة في الزواج".

والنتيجة نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى عام 1997 تجرم المثلية الجنسية.

وشارك قرابة 80% ممن يحق لهم الانتخاب في أستراليا في الاستطلاع الوطني وهي نسبة إقبال تفوق عدد من صوتوا في استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوربي.

واستمرت أجواء الاحتفال في سيدني وملبورن حتى الصباح وحمل البعض لافتات كتبت عليها عبارة "حبنا حقيقي" كما احتمى كثيرون من حرارة الشمس بمظلات بألوان قوس قزح التي ترمز لحقوق المثليين.