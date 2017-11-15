الإليزيه: ماكرون دعا الحريري وأسرته للقدوم إلى فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعائلته، للقدوم إلى فرنسا، بعد أيام من إعلان الأخير استقالته أثناء زيارته للسعودية.

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، في بيان أن الرئيس الفرنسي قام بذلك بعد أن أجرى محادثة هاتفية مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسعد الحريري.

وذكر مصدر بقصر الإليزيه أن الحريري وأسرته سيصلون إلى فرنسا خلال الأيام القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري "محتجزاً وموقوفا" بعد انقضاء نحو 12 يوما على مكوثه في السعودية وتقديم استقالته من الرياض.

كما دعا مجلس الأمن الدولي، والحكومات الأوروبية للتدخل.

وقالت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالب بتأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من لبنان إذا كان القرار باختياره.

وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلاً، في خطاب متلفز، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.

والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان خلال أيام لا أسابيع أو أشهر من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.