البث الحي
سياسة|إيران

إيران ترفض عرضا إسرائيليا لمساعدة ضحايا الزلزال

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
15/11/2017

رفضت إيران عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسمائهم، أن إيران رفضت عرض إسرائيل المساعدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في رسالة مسجلة إلى مؤتمر الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عرض تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في إيران والعراق.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "لقد رأيت صور الدمار في إيران والعراق عقب الزلزال هذا الأسبوع، ورأيت الصور المروعة للرجال والنساء والأطفال المدفونين تحت الأنقاض".

وتابع "بعد عدة ساعات أصدرت توجيهاتي بعرض المساعدة الطبية من خلال الصليب الأحمر لضحايا هذه الكارثة من العراقيين والإيرانيين".

والأحد الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر، مناطق شمالي العراق قرب الحدود الإيرانية، خلف 530 قتيلاً وآلاف الجرحى في إيران، فيما لقي 8 عراقيين مصرعهم وأصيب و535 آخرين.

واعتبر نتنياهو أن "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني، مشكلتنا هي فقط مع النظام الاستبدادي الذي يتخذ منهم رهائن ويهدد بتدميرنا".

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله "كجزء من استراتيجية دائمة، فإن نتنياهو يتواصل مباشرة مع الشعب الإيراني ويوضّح الفرق بين الشعب والنظام (الإيرانيين)".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي (لم يذكر اسمه) "لقد اتصلت إسرائيل مع الصليب الأحمر بغرض تقديم المساعدة الإنسانية، ولكن تم رفض هذا العرض بشكل فوري وهو ما يظهر الوجه الحقيقي للنظام المتشدد في إيران".

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليقاً حول ما أورده الإعلام الإسرائيلي بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة أن إيران لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما يعتبر نتنياهو النظام الإيراني "العدو الأول لإسرائيل".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)