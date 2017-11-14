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سياسة|لبنان

وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لطلب عودة الحريري

14/11/2017

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الثلاثاء إن بلاده قد تعلن خطوات جديدة إذا لم يرجع رئيس الوزراء المستقيل من السعودية سعد الحريري قبل الأحد المقبل

ودعا باسيل الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى تأمين عودة الحريري إلى لبنان لإنهاء حالة الشك ودعم استقرار البلاد.

وأضاف الوزير باسيل أثناء زيارته لباريس أن الحريري في "وضع غامض وينبغي أن يعود إلى لبنان ليثبت أنه حر".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن باسيل يقوم بجولة تشمل دولا أوروبية، وذلك "بهدف شرح الاستقالة الملتبسة للرئيس الحريري، وحشد التأييد لهذه القضية ولاستقرار لبنان ودعمه كي لا يتحول إلى ساحة صراع بين الدول، والتداول بكل الأفكار الممكنة لتحقيق ذلك".

وكان باسيل أجرى في الأيام الماضية سلسلة اتصالات دولية طالب فيها "بمساعدة لبنان من أجل تأمين العودة السريعة لرئيس الحكومة إلى بلده لتوفير الظروف السياسية والدستورية والشخصية التي تسمح له باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا".

واستهل الوزير باسيل جولته الأوروبية -وفقا للبيان- بلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، "وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة"، ودعت موغيريني إلى ضرورة تأمين عودة الرئيس الحريري وعائلته إلى لبنان في الأيام المقبلة، مما يسهم في تدعيم الاستقرار الداخلي وتقوية الوحدة الوطنية في لبنان".

ومنذ استقالة الحريري المفاجئة عبر خطاب متلفز من السعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي يشهد لبنان توترات داخلية، حيث ترفض القيادة السياسية اللبنانية البت في الاستقالة قبل عودة الحريري إلى لبنان فيما دارت شائعات بأن الحريري ( نفى صحتها لاحقا) قيد الإقامة الجبرية في السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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