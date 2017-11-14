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سياسة

وزير تركي: الانضمام إلى الاتحاد الأوربي هدف استراتيجي لأنقرة

وزير شؤون الاتحاد الأوربي التركي عمر جليك
وزير شؤون الاتحاد الأوربي التركي عمر جليك
14/11/2017

أكّد وزير شؤون الاتحاد الأوربي في الحكومة التركية عمر جليك أنّ انضمام بلاده للاتحاد الأوربي "هدف استراتيجي".

وأوضح جليك، خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2018، أنّ من مصلحة تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي، لأنّ الأخير يعتبر من أكثر شركاء تركيا استقراراً.

وأضاف جليك أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ أكثر من 15 عاماً، عملت على إجراء إصلاحات تتوافق مع المعايير الأوربية، واستطاعت إنجاز العديد منها رغم العراقيل والتهديدات التي تلقتها.

وأشار جليك إلى وجود أطراف أوربية تسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وجعل أنقرة شريكاً في مسائل معينة مثل مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.

وأوضح جليك أن وزير خارجية إحدى دول الاتحاد أبلغه "بأنّ الاتحاد الأوربي لن يوافق أبداً على انضمام تركيا، لأنّ ألمانيا وفرنسا تعارضان ذلك، خشية فقدان هيمنتهما على الاتحاد".

وقال جليك "لا يمكن النظر إلى تركيا على أنها مقر عسكري لمكافحة التنظيمات الإرهابية، أو مخيم لجمع اللاجئين والمهاجرين، أنقرة لا تقبل هذا الأمر، فالأوربيون يتبعون سياسة ازدواجية المعايير مع تركيا".

المصدر : الأناصول
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