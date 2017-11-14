وزير التسامح الإماراتي يدعو لتشديد الرقابة على المساجد في أوربا

ذكر وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، أن إهمال الرقابة على المساجد في أوربا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك.

وقال الشيخ نهيان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك".

وذكر نهيان أن هناك مسلمين تطرفوا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا لعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية، موضحا أن بلاده تعرض دائما تقديم المساعدة في تدريب الأئمة على سبيل المثال.

وفي المقابل ذكر الوزير أن بلاده لم تتلق حتى الآن طلبا بالمساعدة من أوربا.

تجدر الإشارة إلى أن المساجد في الإمارات تخضع لرقابة شاملة من السلطات.

وقال الوزير الإماراتي: "نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوربا"، موضحا أن الدول الأوربية كانت حسنة النية عندما سمحت "لهؤلاء الناس" بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة، مؤكدا في المقابل أنه يتعين تدريب القادة الدينيين وأن يكونوا على دراية جيدة بالإسلام وأن يحملوا ترخيصا بإلقاء خطب في المساجد، مشيرا في ذلك إلى أنه لا يمكن لأحد في أوربا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة.

ولا تلعب الدولة في ألمانيا أي دور في اختيار أئمة المساجد، كما لا تحتاج إقامة مساجد هناك إلى تصريح.

وتراقب هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) حاليا عشرات المساجد في ألمانيا.