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سياسة|الولايات المتحدة

مقتل 3 أشخاص ومهاجم في إطلاق نار بكاليفورنيا

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
14/11/2017

ذكر تلفزيون (كيه.سي.آر.إيه) في ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في شمال الولاية (الثلاثاء).

وأضاف أن ضباط إنفاذ القانون قتلوا المهاجم.

وقال التلفزيون نقلا عن مسؤول بمكتب قائد شرطة المنطقة إن عددا من التلاميذ نقلوا جوا نتيجة إطلاق النار في مدرسة "رانشو تيهاما" قرب منطقة "كورنينج".

وأضاف فيل جونستون مساعد قائد شرطة مقاطعة تيهاما للقناة التلفزيونية "أعرف بمقتل ثلاثة على الأقل".

وتابع أن مطلق النار قتل برصاص ضباط إنفاذ القانون وأنهم أرسلوا إلى أماكن عدة في المنطقة.

ولم يكن بوسعه تحديد العدد الإجمالي للقتلى أو المصابين.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التعليقات من ممثل عن مكتب قائد شرطة مقاطعة تيهاما.

وتبعد المدرسة أكثر من 193 كيلومترا إلى الشمال من ساكرامنتو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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