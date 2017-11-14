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سياسة

كردستان العراق: نحترم قرار المحكمة العليا حظر الانفصال

التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق
التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق
14/11/2017

قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق.

وصوت أكراد العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في الاستفتاء، الذي أجري في سبتمبر/ أيلول الماضي في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.

وقال بيان صادر عن حكومة الإقليم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.

وأضاف البيان "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".

وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.

والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.

المصدر : رويترز
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