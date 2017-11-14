شاهد: ترمب الابن ينشر مراسلاته مع ويكيليكس على تويتر

نشر دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي سلسلة تغريدات عبر تويتر تتضمن "ثلاثة ردود ضخمة" حول مراسلات مع ويكيليكس خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وكتب ترمب الابن عبر تويتر يقول: "ها هي سلسلة من الرسائل مع ويكيليكس، مع ثلاثة ردود ضخمة، اختارت واحدة من لجان الكونغرس تسريبها بشكل انتقائي".

ونشر ترمب الابن تغريدات مرفقة بلقطات لمحتوى الشاشة لرسائل مع ويكيليكس عبر حسابه على تويتر ومنها طلبات من ويكيليكس بالتعليق على قصص إخبارية. وشملت الرسائل أيضا طلبات من ترمب جونيور ليفرج عن سجلات العوائد الضريبية لوالده المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترمب.

وتقول إحدى رسائل ويكيليكس "مرحبا دون، في إشارة إلى دونالد الابن، لدينا فكرة غير عادية.. دعنا نتعرف على عوائد أبيك الضريبية"، وتتحدث رسائل تالية عن "مزايا" فعل ذلك بالنسبة لكل من حملة ترمب وموقع ويكيليكس.