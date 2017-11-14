دعوى أمام الجنائية الدولية لمقاضاة حفتر

قدّم حقوقيون وعائلات ضحايا دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء لمقاضاة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين عسكريين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ليبيا.

وأكد مكتب محاماة أوروبي متخصص في تقديم الدعوى وجود تسجيلات مرئية لحفتر يأمر فيها أتباعه بقتل كل الأسرى ومنع الدواء عن المدنيين.

وتتعلق الدعوى بمقاضاة حفتر ومسؤولين عسكريين يأتمرون بأوامره يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ليبيا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ليبيا، تعقد 37 مؤسسة عدلية دولية مؤتمرا صحفيا، تثير فيه الخطوات القانونية تجاه جرائم يتهمون قوات عملية الكرامة التابعة لحفتر في ليبيا بارتكابها.

يشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا كانت طالبت قبل أسبوع حفتر بالتعاون مع العدالة الدولية، وتسليم قائد الوحدات الخاصة في قواته محمود الورفلي إلى السلطات الليبية، تمهيدا لتسليمه إلى المحكمة الدولية.