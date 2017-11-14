دبابات من جيش زيمبابوي تتحرك في العاصمة وتكهنات بانقلاب عسكري

أثار تزايد تواجد الجيش في عاصمة زيمبابوي اليوم الثلاثاء التكنهات بشأن احتمال حدوث انقلاب عسكري في البلاد

، بعد يوم من التحذيرات التي وجهها قائد الجيش إلى رئيس البلاد روبرت موغابي.

وذكر شهود عيان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن دبابات الجيش شوهدت على بعد حوالي عشرين كيلومترا غرب العاصمة هراري.

وكان الجنرال كونستانتينو تشيونجا قد حذر موغابي أمس الإثنين من أن الجيش سوف "يتدخل" إذا ما استمر الرئيس في طرد مقاتلي التحرير السابقين، ممن يؤيدون نائب الرئيس المقال، من حزب زانو بي. إف الحاكم.

جاء هذا البيان بعد أن قام موغابي الأسبوع الماضي بطرد نائب الرئيس ايمرسون منانجاجوا الذى ظل منذ فترة طويلة المرشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة خلفا للرئيس موغابي ويحظى بتأييد رابطة المحاربين القدماء المؤثرة.

وقال تشيونجا للصحفيين أمس الإثنين في العاصمة هراري برفقة كبار مسئولي الجيش إن "التطهير الحالي الذى يستهدف بوضوح أعضاء الحزب الذين شاركوا في الماضي في التحرير يجب أن يتوقف فورا".

كان تشوينجا يشير إلى تهديد موغابى بإقالة أكثر من مئة مسؤول لهم علاقة بمنانجا.

وقال شاهد عيان يدعى كليمنت جومو عبر الهاتف: "لقد اندهشنا عندما رأينا دبابات الجيش على طول الطريق السريع بين هراري وتشينهوي لاسيما الآن بعد أن هدد قائد الجيش بالتدخل.. اعتقد أن شيئا ما سوف يحدث قريبا".

وذكرت شاهدة عيان من سكان هراري تدعى فيفيان تشينهينجو إن الجنود انتشروا في المنطقة التجارية بوسط العاصمة.

وأضافت: "لقد شاهدت بعض الجنود اليوم عند جميع تقاطعات الطرق في المدينة تقريبا، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى أننا عادة نرى عددا محدودا من الجنود بالزي العسكري في أيام العمل".

غير أن أحد المسئولين صرح بأن الرئيس موغابي يمارس نشاطه كالمعتاد.