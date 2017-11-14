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البطريرك اللبناني "الراعي" يلتقي ولي العهد السعودي والحريري في الرياض

ولي العهد السعودي يستقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي
ولي العهد السعودي يستقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي
14/11/2017

التقى البطريرك اللبناني الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اللبنانية، التي لم تذكر أي تفاصيل عن اللقاءين.

ففي وقت سابق من اليوم، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض الراعي والوفد المرافق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم".

ومساء أمس، وصل الراعي إلى الرياض في أول زيارة لبطريرك ماروني للمملكة، ومن المقرر أن يغادر في وقت لاحق اليوم، متوجهًا الى روما للمشاركة في اجتماعات كنسية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته من منصبه، أثناء زيارته للسعودية، ملمّحاً في خطاب متلفز إلى وجود مخطط لاغتياله.

وأرجع الحريري قرار الاستقالة إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".

لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن أنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.

المصدر : الأناضول
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