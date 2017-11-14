ارتفاع عدد قتلى زلزال إيران إلى 530

أعلنت السلطات الإيرانية (الثلاثاء) ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي وقع على الحدود مع العراق قبل يومين إلى 530.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن العلاقات العامة لدائرة الطب العدلي في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، والتي تعد المحافظة الأكثر تضررا من الزلزال، أن الهزة خلفت أيضا 7460 جريحا.

وحذرت من أن العدد لا يزال مرشحا للارتفاع.

ويقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني حاليا بزيارة إلى المحافظة للاطلاع عن كثب على الأضرار التي خلفها الزلزال.

وكان زلزال بقوة 3ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب (الأحد) الحدود الإيرانية العراقية، وأسفر في العراق عن مقتل ثمانية أشخاص.