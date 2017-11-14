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سياسة|الولايات المتحدة

أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في الولايات المتحدة العام الماضي

مسيرة ضد العنصرية ضد المسلمين
مسيرة ضد العنصرية ضد المسلمين
14/11/2017

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف.بي.آي" إن جرائم الكراهية زادت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي في تقرير أنه تم تسجيل ستة آلاف و121 جريمة كراهية في عام 2016، مقارنة بـ 5800 جريمة في 2015.

وكانت جرائم التحيز العرقي هي الأعلى وسجلت نسبتها 75.5 في المائة، فيما سجلت جرائم الكراهية بدافع التحيز الديني 21 في المائة وسجلت جرائم التحيز الجنسي نسبة 17.9 في المائة.

وذكر تقرير مكتب التحقيقات أن جرائم الكراهية التي ترتكز على العرق شكلت 3489 جريمة مقارنة بـ 3310 جرائم في العام السابق. وقال التقرير إن نصف تلك الجرائم كان مدفوعا بالعنصرية ضد السود.

كما أظهر التقرير ارتفاعا في معدل الجرائم بدافع الكراهية الدينية، وأغلبيتها ضد اليهود والمسلمين. وكانت معاداة السامية السبب الذي حفز نحو 55% من الجرائم، تليها المشاعر المعادية للمسلمين، التي تسببت في نحو 25% من الجرائم.

ويصدر التقرير بتفويض من الكونغرس، وهو أحدث تجميع سنوي للحوادث التي يحركها التحيز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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