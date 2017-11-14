أبراج الكويت تتزين بالعلم التركي ترحيبًا بزيارة أردوغان

تلونت أبراج الكويت الشهيرة بالعلم التركي، على خلفية زيارة رسمية يجريها حاليًا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للبلاد؛ تلبية لدعوة من أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الأبراج الموجودة في ميدان "الخليج العربي" بالعاصمة الكويت، على ساحل البحر، أضيئت، مساء الاثنين، باللونين الأحمر والأبيض، بسبب انعكاس العلم التركي عليها.

وفي وقت متأخر مساء أمس الإثنين، وصل الرئيس أردوغان، الكويت في مستهل زيارة رسمية للبلاد، لبحث عدد من الموضوعات مع المسؤولين هناك.

وفي تصريحات للأناضول، قال نسيم عمر أوغلو، ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موسياد) لدى الكويت، "نشهد هذه الليلة زيارة مباركة".

وتابع "وعلى خلفية هذه الزيارة تزينت أبراج الكويت بألوان العلم التركي، في منظر مهيب".

وشدد على أن الشعب الكويتي يولي أهمية كبيرة لزيارة الرئيس أردوغان للبلاد.

وأبراج الكويت هي ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت، وتعتبر من أبرز معالم البلاد.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعدل عبد الحميد غل، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا.

ويضم الوفد التركي أيضًا كلًّا من وزراء الثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والرياضة والشباب عثمان أشكن باك، والغابات والشؤون المائية ويسل أر أوغلو، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.

و قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن (الأحد) إن أردوغان سيجري محادثات في الكويت تتناول العلاقات التجارية الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات المقاولات والاستثمارات والسياحة والصناعات العسكرية والدفاعية والتعليم.

وذكر كالن في تصريحات صحفية، أن الرئيس التركي سيتوجه من الكويت إلى قطر؛ للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الاستراتيجية التركية القطرية.

وأشار المتحدث، أن "المحادثات التي سيجريها أردوغان بالكويت وقطر، تتمحور حول تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك التطورات بسوريا والعراق ومنطقة الخليج".