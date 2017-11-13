ميانمار تستبدل الجنرال المسؤول عن عملية أراكان

استبدل جيش ميانمار الجنرال المسؤول عن ولاية أراكان التي دفعت عملية عسكرية مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا للفرار إلى بنغلاديش.

ولم يعلن عن سبب لنقل الميجور جنرال ماونغ ماونغ سو من منصب قائد القيادة الغربية في أراكان حيث بدأ جيش ميانمار عملية شاملة ضد الروهينغيا في أغسطس/آب.

وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع لرويترز "لا أعلم سبب نقله" مضيفا أنه "لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي. أحيل إلى الاحتياط."

وتأتي الخطوة قبيل زيارة يوم الأربعاء يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حيث من المتوقع أن يوجه رسالة صارمة لجنرالات ميانمار الذين لا تملك أونغ سان سوكي نفوذا عليهم لكنها تعرضت لانتقادات في الغرب لفشلها في وقف الأعمال الوحشية.

ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف الجيش ومصالحه الاقتصادية.

وتعتبر الحكومة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

وتجنب زعماء آسيا المجتمعون في مانيلا اليوم الخوض في مسألة النزوح الجماعي للروهينغيا من ميانمار مما خيب آمال المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي كانت تأمل في موقف أكثر صرامة.

وقال إي لوين إن أمر النقل صدر يوم الجمعة وإن البريغادير جنرال سو تينت ناينغ عُيّن قائدا جديدا للقيادة الغربية.

والقيادة الغربية مؤلفة من ثلاثة أقسام وخاضعة لإشراف مكتب العمليات الخاصة الذي يتبع مباشرة مكتب قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج.

ووصف مسؤول بارز بالأمم المتحدة ما يقوم به الجيش في أراكان بأنه مثال واضح على التطهير العرقي.

يذكر أنه منذ 25 من أغسطس/آب الماضي يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية جرائم ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة بإقليم أراكان، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتزعم ميانمار أن حملتها العسكرية جاءت لردع "متمردين" من الروهينغيا.