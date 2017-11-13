مديران سابقان للمخابرات الأمريكية: بوتين يتلاعب بترمب

قال مسؤولا مخابرات أمريكيان كبيران سابقان إنهما يخشيان أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلاعب بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية إن ترمب يسيء إدارة العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص في تواطؤ محتمل بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا.

وتأتي التصريحات بعد أن قال ترمب إنه يعتقد أن بوتين صادق في نفيه تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال برينان في أحد برامج شبكة سي.إن.إن التلفزيونية "أعتقد أن السيد ترمب، لسبب ما، إما يشعر بالترويع من السيد بوتين.. يخشى ما يمكن أن يفعله أو ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحقيقات… إن ما يفعله السيد ترمب مع الروس لا ينم سوى عن سذاجة أو جهل أو خوف".

وقال كلابر إن الزعماء الأجانب الذين يستقبلون ترمب استقبالا رسميا قادرون على التلاعب به، وأضاف "أعتقد أن الصينيين والروس يعتقدون أنهم قادرون على التلاعب به".

وقال ترمب إنه تحدث مع بوتين ثانية بشأن مزاعم تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية وإن الرئيس الروسي نفى ثانية التدخل.

وأضاف ترمب للصحفيين "كل مرة يراني فيها يقول إنه لم يفعل ذلك. أصدق فعلا أنه عندما يقول لي ذلك فإنه يعني ما يقول. أظن أنه يشعر بإهانة بالغة جراء ذلك وهو أمر ليس في مصلحة بلادنا".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في نفس البرنامج إن الانتقادات الموجهة لإدارة ترمب للعلاقات مع روسيا والصين "سخيفة".

وأضاف "لا أحد يتلاعب بالرئيس ترمب".