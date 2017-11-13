مباحثات بين أمير قطر وعاهل المغرب في الدوحة

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعاهل المغرب الملك محمد السادس (الأحد) مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث العربية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية.

وحسب الوكالة فقد هنأ الشيخ تميم، الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وإضافة إلى جلسة المباحثات، عقد أمير قطر وعاهل المغرب لقاء ثنائيًا ناقشا خلاله عددًا من القضايا والمستجدات الراهنة.

ولم يتم إعلان المزيد من التفاصيل حول مدة الزيارة، أوجدول أعمالها.

وكان العاهل المغربي قد وصل إلى قطر (الأحد) قادمًا من الإمارات، حيث شارك الأربعاء الماضي في افتتاح متحف لوفر أبو ظبي الملقب بـ "لوفر الصحراء" الذي بلغت تكلفته الأساسية 654 مليون دولار.

وتعد هذه أول زيارة للعاهل المغربي لقطر منذ اندلاع أزمة خليجية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب الأمر الذي نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وفي أعقاب الأزمة، دعا عاهل المغرب، الأطراف المعنية ، إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز الأزمة.