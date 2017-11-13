عون "مسرور" بإعلان الحريري قرب عودته إلى لبنان

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الإثنين) عن "سروره" لإعلان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري "قرب عودته إلى لبنان".

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه "ينتظر هذه العودة" ليبحث مع الحريري "الاستقالة وأسبابها وظروفها والمواضيع والهواجس التي تحتاج إلى معالجة".

ولفت إلى أن "الحملة الوطنية والدبلوماسية التي خاضها لبنان من أجل جلاء الغموض حول وضع الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية أعطت نتائجها الإيجابية".

وأردف عون أن "التماسك الذي أظهره اللبنانيون خلال الأيام الماضية في أعقاب إعلان الحريري استقالته من الخارج، حمى الوحدة الوطنية".

وشدد على أن "لبنان وطن سيد ومستقل وقراره حرّ ما جعل دول العالم تجدد حرصها على استمرار الاستقرار الأمني والسياسي فيه، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وفي قراراته وخطواته السيادية".

وأمس الأحد، قال الحريري، في حوار تلفزيوني إنه سيعود إلى لبنان "خلال أيام لا أسابيع ولا أشهر" من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.

وفي 4 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود "مخطط لاغتياله".

وأرجع قراره إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".

وفي أعقاب ذلك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.