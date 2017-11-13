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طفل روهينغي في عرض البحر: تخلى عنه البشر وأنقذه وعاء بلاستيكي

طفل من الروهينغيا يصرخ من الألم
طفل من الروهينغيا يصرخ من الألم
13/11/2017

كانت أول مرة يرى فيها البحر حين غادر قريته في إقليم أراكان المنكوب، فركب البحر وتوجه إلى بنغلاديش، هربًا من عنف الجيش والمليشيات الطائفية البوذية في ميانمار.

نابي حسين، طفل روهينغي يبلغ من العمر 13 عامًا، رغم أنه لم يكن يعرف السباحة، فقد تشبّث بوعاء زيت بلاستيكي فارغ ليبحر به قاطعًا مسافة تزيد عن 4 كيلومترات إلى بنغلاديش، مستندا فقط إلى هذا الوعاء.

 وقال حسين، وهو يروي مغامرته أثناء رحلته عبر نهر "ناف" يبلغ عمقه 40 مترًا على الأقل، يفصل بين ميانمار وبنغلاديش "كنت خائفًا من الموت(..) اعتقدت أن ذلك سيكون يومي الأخير"، بحسب أسوشيتد برس.

"لا أعرف أحدًا في هذا البلد الجديد (بنغلاديش) حتى والدي في ميانمار لا يعرفان (للآن) ما إذا كنت على قيد الحياة أم لا".

نشأ حسين في جبال ميانمار، وهو الرابع من تسعة أطفال لأب مزارع يعمل في بيع أوراق نبات التبغ، وما سبق لـ(حسين) أن التحق بالدراسة.

عائلة حسين هي الأخرى فرت من العنف في أراكان، وتوجهّت نحو سواحل البلاد، تاركين خلفهم العديد من الجثث.

إلا انهم عندما وصلوا الساحل مع فيض من اللاجئين الآخرين، ما كانوا يمتلكون المال لتغطية تكاليف القارب ومقابل المهرب، للعبور إلى بنغلاديش.

ويومًا بعد يوم تزداد معاناتهم، نتيجة شح الطعام، وفي اليوم الرابع أبلغ أبويه أنه يريد السباحة للوصول إلى الأراضي البنغالية التي كان يستطيع رؤيتها من مكان بعيد.

في البداية كان الأبوان غير راضيين عن فكرة ذهابه، إذ إن أحد إخوته كان قد غادر إلى بنغلاديش قبل شهرين، وليس لدى أهله أدنى فكرة عنه.

في النهاية، بعد إصرار الطفل، وافق أهله على رحيله شريطة ألا يذهب وحده.

وفي ظهر اليوم التالي، انضم حسين إلى مجموعة مؤلفة من 23 لاجئا، انطلقوا عبر النهر، طالبًا من أهله الدعاء له بعد أن تخلى عنه بنو الإنسان.

حزم حسين والآخرون صدورهم بأوعية زيوت طهي بلاستيكية، حتى تمكنهم من الطفو، ودخلوا المياه، إلى أن بدأ التيار يجرفهم نحو بنغلاديش.

أخذ حسين يفكر في ابتلاع شيء من الماء، تارة بسبب الأمواج، وتارة أخرى كي يروي ظمأه، كانت المياه مالحة، استمر في السباحة من دون أن ينظر خلفه.

 وبعد غروب الشمس مباشرة وصلت المجموعة إلى ميناء "شاه بورير دويت" الواقع في الأراضي البنغالية.

وصل حسين منهكًا وجائعا وقد كاد أن يغمي عليه، أخذ ينظر للأسفل ويتمتم قائلًا "أريد والديَّ، وآمل في السلام مع وصولي إلى بلد آخر بعيدا عن القهر".

المصدر : الأناضول
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