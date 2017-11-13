شاهد: لقطات ترصد ما فعله الزلزال بكردستان العراق

عرض التلفزيون الكردي لقطات ليلية متنوعة من محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لطرق ومبان مدمرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية يوم الأحد.

كما أظهرت اللقطات لحظات فرار أشخاص من أحد المطاعم إلى الشوارع مذعورين، كما رصدت اهتزاز المباني والمصابيح بقوة، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الليلة الماضية، مقتل سبعة أشخاص عقب زلزال الأحد الذي ضرب الحدود الإيرانية-العراقية، فيما ارتفعت اليوم حصيلة القتلى لأكثر من 370 معظمهم على الجانب الإيراني، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات و3 أعشار الدرجة وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6 درجات و5 أعشار الدرجة وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.

وشعر بالزلزال سكان في أنحاء العراق، حيث اهتزت مبان من أربيل إلى بغداد، وكذلك في محافظة الأنبار بأقصى غرب العراق.