البث الحي
سياسة

شاهد: لقطات ترصد ما فعله الزلزال بكردستان العراق

13/11/2017

عرض التلفزيون الكردي لقطات ليلية متنوعة من محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لطرق ومبان مدمرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية يوم الأحد.

كما أظهرت اللقطات لحظات فرار أشخاص من أحد المطاعم إلى الشوارع مذعورين، كما رصدت اهتزاز المباني والمصابيح بقوة، جراء الزلزال الذي بلغت قوته  7درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الليلة الماضية، مقتل سبعة أشخاص عقب زلزال الأحد الذي ضرب الحدود الإيرانية-العراقية، فيما ارتفعت اليوم حصيلة القتلى لأكثر من 370 معظمهم على الجانب الإيراني، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات و3 أعشار الدرجة وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6 درجات و5 أعشار الدرجة وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.

وشعر بالزلزال سكان في أنحاء العراق، حيث اهتزت مبان من أربيل إلى بغداد، وكذلك في محافظة الأنبار بأقصى غرب العراق.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)