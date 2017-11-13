شاهد: لحظة فرار عراقيين من الزلزال وعدد القتلى يرتفع لـ 328

ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة حول الحدود بين إيران والعراق، إلى 328 قتيل وأكثر من ألفين و500 جريح، حسبما ذكر مراسل الجزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة في مدينتي دهوك والسليمانية الكرديتين، الأحد، لحظة إجلاء الناس من مراكز التسوق وهم يركضون في حالة ذعر.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في البلدين إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن عشرات الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وتوقع مسؤولون ارتفاع عدد الضحايا لدى وصول فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق النائية بإيران.

وشعر الناس بالزلزال القوي في عدة أقاليم في إيران وكان إقليم كرمانشاه -على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود العراقية- أكثر الأقاليم تضررا الذي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال التلفزيون الرسمي إن المستشفى الرئيسي في البلدة تعرض لأضرار جسيمة ويواجه صعوبة في علاج الجرحى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات و3 أعشار الدرجة وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6 درجات و5 أعشار الدرجة وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.

وانقطعت الكهرباء في عدة مدن إيرانية وعراقية ودفع الخوف من توابع الزلزال آلاف الأشخاص في البلدين إلى البقاء في الشوارع والحدائق في البرد الشديد.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "الليل جعل من الصعب على الطائرات المروحية الذهاب إلى المناطق المنكوبة كما أُغلقت بعض الطرق ..نشعر بقلق بشأن القرى النائية".

وكثير من المنازل في المناطق الريفية بالإقليم مشيدة من الطوب اللبن ومعروف أنها تنهار بسهولة في إيران المعرضة للزلازل، وانتشرت القوات المسلحة الإيرانية لمساعدة أجهزة الطوارئ.

وأي زلزال تتراوح قوته بين سبع درجات و7 درجات و9 اشار الدرجة يمكن أن يسبب أضرارا فادحة واسعة النطاق.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر، وأدى زلزال بلغت قوته 6 درجات و6 اعشار الدرجة في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 2003 إلى تدمير مدينة بام الأثرية الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب شرقي طهران وقتل أكثر 31 ألف شخص.

تعرض مستشفى لأضرار جسيمة

وعلى الجانب العراقي وقعت أشد الأضرار في بلدة دربندخان التي تقع على بعد 75 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في منطقة ردستان العراق بالإضافة لسقوط قتلى وجرحى.

وقال ريكوت حمه رشيد وزير الصحة بكردستان العراق إن "الوضع حرج للغاية".

وأضاف أن أضرارا بالغة لحقت بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة ولا توجد كهرباء ولذلك يجري نقل الجرحى إلى السليمانية للعلاج، ولحقت أضرار إنشائية كبيرة بمبان ومنازل.

وقال مسؤولون محليون في حلبجة إن صبيا عمره 12 عاما لقي حتفه بعد إصابته بصدمة كهربائية إثر سقوط سلك كهرباء خلال الزلزال.

وخرج كثيرون من سكان بغداد من منازلهم ومن الأبنية المرتفعة وهم في حالة من الذعر.

وقالت مجيدة أمير التي هرعت بأطفالها الثلاثة من منزلها في بغداد "كنت أجلس مع أطفالي نتناول العشاء وفجأة كان المبنى يتمايل في الهواء، ظننت في بادئ الأمر أنها قنبلة ضخمة ثم سمعت الجميع حولي يصرخون ويقولون (زلزال)".

ووقعت مشاهد مشابهة في أربيل عاصمة كردستان العراق وفي مدن أخرى بشمال العراق قرب مركز الزلزال.

ونصح مركز الأرصاد بالعراق السكان بالابتعاد عن الأبنية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية في حال وقوع هزات ارتدادية، وأبلغ سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا عن شعورهم بهزة أرضية قوية لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان بعض المناطق شعروا أيضا بالهزة الأرضية.

وقال أيضا سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إنهم شعروا بهزة أرضية قوية لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا في المدينة.