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سياسة

شاهد: عشرات القتلى في غارات على سوق شعبية بحلب

13/11/2017

قتل 62 مدنيا على الأقل بينهم أطفال الإثنين جراء غارات شنتها طائرات يُعتقد أنها روسية على بلدة الأتارب في شمال سوريا المشمولة باتفاق خفض التوتر.

وذكرت مصادر أن ثلاث غارات جوية استهدفت سوقا شعبية في البلدة وأضافت أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في المنطقة،

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ تحت أنقاض عشرات البيوت التي تهدمت جراء الغارات الجوية.   

وتقع الأتارب التي تسيطر عليها فصائل معارضة في ريف حلب الغربي، الذي يشكل مع محافظة إدلب المجاورة (شمال غرب) وأجزاء من محافظتي حماة (وسط) واللاذقية (غرب) إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا.

وتوصلت روسيا وإيران أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، في   مايو/ آيار في اطار محادثات استانا، إلى اتفاق لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا. وبدأ سريانه عملياً في إدلب ومحيطها في شهر  سبتمبر/ أيلول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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