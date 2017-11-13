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شاهد: زلزال العراق يهز استوديو قناة كردية على الهواء مباشرة

13/11/2017

فوجئ مذيع تلفزيون كردستان العراق وضيفه، باهتزاز الاستوديو بقوة خلال مقابلة صحفية على الهواء، مساء الأحد، عندما ضرب زلزال قوته 7.3 درجات المنطقة الكردية بالقرب من الحدود مع إيران.

ورصد التلفزيون الكردي الهزة القوية والمفاجئة التي ضربت الاستوديو، فيما بدا الخوف والذعر على وجهي المذيع والضيف.

وتوقفت المقابلة التلفزيونية جراء الزلزال العنيف، وشوهد الضيف الذي هزه الزلزال بشكل واضح، وهو يترك المقابلة.

كان مذيع تلفزيون "روداو" الكردي، الذي يتخذ من أربيل مقرا له، يجري مقابلة على الهواء مع ضيف من السليمانية عندما شعر الاثنان بالزلزال.

وقال المذيع "هناك زلزال يقع في السليمانية الآن.. آمل أن يكون جميع أهل السليمانية بخير.. وهناك زلزال آخر في أربيل.. آمل أن يكون ضيفي بخير.. كما أنه يوجد زلزال هنا.. أشعر به.. إنه قوي للغاية ولذا فإننا سنخرج حفاظا على سلامتنا.. شكرا جزيلا لكم".

وارتفعت، الإثنين، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة حول الحدود بين إيران والعراق، إلى 210 قتلى وأكثر من ألفين و500 جريح، حسبما ذكر مراسل الجزيرة.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن الأحد، مقتل 61 شخصا على الأقل وإصابة 300 آخرين بجروح في منطقة كرمانشاه الإيرانية وحدها بالقرب من الحدود العراقية، بسبب الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجات وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6.5 درجات وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر + رويترز
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