شاهد: العثور على مقبرة جماعية تحوي 400 جثة في كركوك

عُثر على مقابر جماعية في منطقة عراقية استُعيدت مؤخرا من تنظيم الدولة، يمكن أن تحوي رفات ما يصل إلى 400 جثة، حسبما قال محافظ كركوك راكان سعيد.

وأضاف سعيد، الأحد، إنه تم العثور على جثث مدنيين وقوات أمن في قاعدة مهجورة بالقرب من الحويجة، وهي بلدة شمالي العراق استعيدت في مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

من جانبه قال الراعي المحلي خلف اللهيبي الذي دل القوات على الموقع، إن تنظيم الدولة اعتاد إحضار الأسرى إلى المنطقة وقتلهم رميًا بالرصاص أو صب النفط عليهم وإضرام النار فيهم.

وتناثرت في المنطقة ملابس ممزقة وما يبدو أنها عظام وجماجم بشرية.

وأخرجت القوات العراقية تنظيم الدولة من جميع الأراضي تقريبًا التي كان يسيطر عليها من قبل.

وكشفت السلطات بالفعل عن العديد من المقابر الجماعية في المناطق الأخرى المحررة حديثًا.