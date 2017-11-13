شاهد: أطفال سوريون يعودون لمدارسهم لأول مرة منذ 4 سنوات

للمرة الأولى منذ أربع سنوات، يعود التلاميذ السوريون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى مدارسهم بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة، فيما تحتاج العديد من المباني السابقة إلى التجديد.

وعاد التلاميذ إلى فصولهم المدرسية حاملين الكتب الأقلام وبقية الأدوات لاستئناف دراستهم بعد انقطاع دام 4 سنوات في مدينة الباب.

وعبر الأطفال عن بالغ سعادتهم بعودتهم إلى منازلهم ومدرستهم التي كانت في السابق قاعدة لتنظيم الدولة.

وقال رئيس المكتب التعليمي بالمجلس المحلي لمدينة الباب، أحمد الكريز "هذا هو العام الدراسي الأول 2018/2017 بعد تحرير مدينة الباب من تنظيم الدولة، وحتى الآن لدينا 11 مدرسة تعمل بجاهزية ممتازة".

وتابع "يوجد حاليا أكثر من 20 ألف تلميذ استأنفوا دراستهم بفرحة كبيرة، بعدما قام الأخوة الأتراك بتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المدارس، ونقوم حاليا بأعمال الصيانة من خلال المجلس المحلي ".