زلزال قوي يضرب منطقة حدودية بين العراق وإيران

ضرب زلزال قوي أجزاء كبيرة من شمال العراق والعاصمة بغداد اليوم الأحد وأحدث أيضا أضرارا في قرى عبر الحدود داخل إيران كما شعر به سكان في الكويت.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال قوي مناطق واسعة من العراق الأحد.

ووقعت معظم الأضرار في مدينة دربندخان التي تبعد 75 كيلومترا إلى الشرق من السليمانية وأصيب ما يربو على 30 شخصا في المدينة.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق ريكوت حمه رشيد إن المستشفى الرئيسي في المنطقة تضرر بشدة وانقطعت عنه الكهرباء لذا تم نقل المصابين إلى السليمانية لتلقي العلاج.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصر شيرين على الحدود كما أفاد بتضرر ثماني قرى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال تصل إلى 7.3 درجة وإن مركزه يقع إلى جنوب غرب مدينة حلبجة على الحدود الإيرانية العراقية.

وخرج كثير من سكان بغداد من منازلهم ومن الأبنية المرتفعة وهم في حالة من الذعر.

ووقعت مشاهد مشابهة في أربيل عاصمة كردستان العراق وفي مدن أخرى بشمال العراق قرب مركز الزلزال.

ونصح مركز الأرصاد بالعراق السكان بالابتعاد عن الأبنية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية في حال وقوع هزات ارتدادية.

وشعر سكان العاصمة الإيرانية طهران بالزلزال وقال التلفزيون الرسمي إن الكهرباء انقطعت في بعض القرى.

وذكر التلفزيون "شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق".

وأبلغ سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا عن شعورهم بهزة أرضية قوية لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان بعض المناطق شعروا أيضا بالهزة الأرضية.

وشعر سكان الكويت الأحد بهزة أرضية متوسطة المدى هرع على أثرها بعضهم إلى الشوارع وسط حالة من القلق إذ لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في زيادة القلق ونشر الشائعات.

لكن مسؤولين كويتيين أكدوا بشكل سريع على التلفزيون الحكومي أنه لم تقع حوادث تذكر نتيجة هذه الهزة الأرضية وأن شبكتي الكهرباء والماء لم تشهدا أي ضرر. وسرعان ما عادت وسائل الإعلام إلى برامجها المعتادة.

وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد بلغت قوتها ما بين أربع وخمس درجات وهي هزة ارتدادية لزلزال قوي ضرب الحدود العراقية الإيرانية.

وقال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان لتلفزيون الكويت إن الزلزال بعيد عن الكويت بنحو 650 كيلومترا.

وأكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للهزة الأرضية.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إنها "جاهزة تماما لمواجهة مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجميع الجهات المعنية بالدولة".

وقال العميد عادل الحشاش المتحدث باسم وزارة الداخلية لتلفزيون الكويت إن الهزة الأرضية "مرت بسلام" ولم تتأثر بها أي من الخدمات و المرافق.