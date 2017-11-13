تركيا ترسل 4 آلاف خيمة لمتضرري زلزال العراق

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ أن بلاده أرسلت 4 آلاف خيمة و7 آلاف بطانية لصالح المتضررين من زلزال شمالي العراق.

وقال بوزداغ عبر حسابه على موقع تويتر إنه جرى إرسال الخيام والأغطية إلى معبر "الخابور" الحدودي مع العراق.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تقف إلى جانب سكان العراق بكل إمكانياتها.

وضرب زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر شمال العراق بالقرب من الحدود الإيرانية، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وقالت السلطات الإيرانية إن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيب المئات نتيجة للزلزال.

ولم تعلن السلطات العراقية عن حصيلة رسمية للضحايا او الخسائر المادية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا من مناطق البلاد المختلفة، أظهرت انهيار عشرات المنازل ونقل عشرات المصابين الى المستشفيات.

وقضىّ آلاف العراقيين ليلتهم في الشوارع نتيجة الزلزال.