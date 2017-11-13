البث الحي
سياسة

تركيا ترسل 4 آلاف خيمة لمتضرري زلزال العراق

أحد المنازل التي تهدمت نتيجة للزلزال شمال العراق
أحد المنازل التي تهدمت نتيجة للزلزال شمال العراق
13/11/2017

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ أن بلاده أرسلت 4 آلاف خيمة و7 آلاف بطانية لصالح المتضررين من زلزال شمالي العراق.

وقال بوزداغ عبر حسابه على موقع تويتر إنه جرى إرسال الخيام والأغطية إلى معبر "الخابور" الحدودي مع العراق.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تقف إلى جانب سكان العراق بكل إمكانياتها.

وضرب زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر شمال العراق بالقرب من الحدود الإيرانية، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وقالت السلطات الإيرانية إن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيب المئات نتيجة للزلزال.

ولم تعلن السلطات العراقية عن حصيلة رسمية للضحايا او الخسائر المادية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا من مناطق البلاد المختلفة، أظهرت انهيار عشرات المنازل ونقل عشرات المصابين الى المستشفيات.

وقضىّ آلاف العراقيين ليلتهم في الشوارع نتيجة الزلزال.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)