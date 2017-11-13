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سياسة

الحوثيون: سنهاجم بوارج وناقلات نفط دول التحالف العربي

مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
13/11/2017

هدد الحوثيون باستهداف ناقلات النفط والبوارج الحربية التابعة لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن حال استمرار إغلاق ميناء الحديدة.

وقالت قناة المسيرة التابعة لـ"الحوثيين"، الأحد، إن  البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل (الحوثيين)، أكدوا أن بوارج وناقلات النفط التابعة للعدوان وتحركاته (في إشارة إلى التحالف العربي وعملياته) لن تكون في مأمن.

وأضافت أن القوات البحرية تنتظر التوجيهات من القيادة العليا، في إشارة إلى زعيمهم عبدالملك الحوثي.

وحسب القناة، فإن ذلك جاء خلال اجتماع برئاسة اللواء يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة، بقيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل.

وتقود الأمم المتحدة جهودًا مكثفة من أجل رفع الحظر عن ميناء الحديدة، والذي يعد خط الإمداد الرئيسي لغالبية المحافظات اليمنية، ويستقبل نحو 75% من واردات البلاد.

وتأتي هذه التهديدات، بعد يوم واحد من إعلان التحالف العربي، إحباط عمل كان وشيكا لمليشيا الحوثي لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

كما أعلن التحالف استهداف عناصر حوثية في جزيرة البوادي بالبحر الأحمر، خططت لاستهداف الملاحة الدولية.

والإثنين الماضي، أعلنت قيادة التحالف إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق  المليشيات الحوثية صاروخا باليستيا نحو المطار الرئيسي بالرياض، السبت الماضي.

وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غربي اليمن.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عربيا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه هادي بالتدخل عسكريا، لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

المصدر : الأناضول
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