ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إيران إلى 407 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، مساء أمس، إلى 407 قتلى وما لا يقل عن 6 آلاف و700 مصاب، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية).

من جهتها، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية (شبه رسمية) عن المعهد الجيوفيزيائي التابع لجامعة طهران (حكومية) إنّ " الزلزال أسفر عما يقرب من 135 هزة أرضية ارتدادية تتراوح قواتها ما بين درجتين و5 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت أن "الزلزال دمر نحو 8 قرى بمحافظة كرمانشاه (غرب)، ما دفع إلى إغلاق المدارس والجامعات".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت "إرنا" أن حصيلة الضحايا بلغت 341 قتيلًا، و5 ألاف و953 مصابًا، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة.

وأوضحت أن معظم الضحايا سقطوا في بلدة "سربل ذهاب" الواقعة في محافظة كرمانشاه.

ووقع الزلزال، مساء أمس، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ومركزه شمالي العراق، بعمق 23.2 كيلومتر، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر بالزلزال السكان في الكثير من المحافظات الإيرانية إضافة إلى مناطق واسعة من العراق، فضلا عن مناطق في تركيا وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، والسعودية، والكويت، والإمارات، حسب "إرنا".