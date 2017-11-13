إيران: لا نتدخل في شؤون لبنان

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تتدخل في شؤون لبنان.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الحديث الذي أدلى به رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يعطي الأمل في أنه سيعود قريبا إلى بلاده".

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام ملمحا إلى إمكانية التراجع عن استقالته في حال وافقت جماعة حزب الله على البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية مثل الصراع في اليمن.

وهذه هي أول تصريحات علنية للحريري منذ إعلانه الاستقالة من الرياض يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري ما لم يقدمها بنفسه في لبنان.