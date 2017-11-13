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سياسة|إيران

إيران: لا نتدخل في شؤون لبنان

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
13/11/2017

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تتدخل في شؤون لبنان.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الحديث الذي أدلى به رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يعطي الأمل في أنه سيعود قريبا إلى بلاده".

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام ملمحا إلى إمكانية التراجع عن استقالته في حال وافقت جماعة حزب الله على البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية مثل الصراع في اليمن.

وهذه هي أول تصريحات علنية للحريري منذ إعلانه الاستقالة من الرياض يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري ما لم يقدمها بنفسه في لبنان.

المصدر : رويترز
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