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سياسة|تركيا

أردوغان يدعو لتخصيص أماكن عبادة للأديان الثلاثة بالملاعب والمطارات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
13/11/2017

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تخصيص أماكن عبادة لأتباع الأديان السماوية الثلاثة في جميع الملاعب والمطارات في البلاد.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في برنامج رياضي، إنه ينبغي التفكير باللاعبين والجماهير المحليين والأجانب فيما يخص العبادات خلال فترة المباريات في جميع الملاعب.

كما شدّد الرئيس التركي على ضرورة تخصيص أماكن عبادة لمنتسبي الأديان الثلاثة، في جميع المطارات الدولية بتركيا.

وأضاف "إنه يجب تخصيص مسجد للمسلمين في المطارات، إضافة لأماكن عبادة للمسافرين المسيحيين واليهود" بغض النظر عما إذا "كانوا سيؤدون العبادة أم لا".

وقال إنه يبعث بعض الرسائل إلى العالم و"لنقل إن ديننا يوصينا بالقيام بمثل هذه الخطوات والإجراءات ونحن نعمل على أدائها، رغم نفاقكم في هذه الأمور" في إشارة إلى الدول المعادية للإسلام والمسلمين.

وأشار أردوغان إلى أنه يقتدي في هذا الشأن بالسلطان عبد الحميد الذي أنشأ مسجدا وكنيسة صغيرة وكنيسا يهوديا في دار العجزة في إسطنبول.

المصدر : الأناضول
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