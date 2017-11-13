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أردوغان: اتفاق تركي روسي على إيجاد حل سياسي لسوريا

الزعيمان التركي والروسي يتصافحان بعد لقائهما في سوتشي
الزعيمان التركي والروسي يتصافحان بعد لقائهما في سوتشي
13/11/2017

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على توافق الرأي بين بلاده وروسيا بخصوص التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مدينة سوتشي الروسية مع نظيره فلاديمير بوتين.

وأوضح أردوغان أنّه تناول أبعاد الأزمة السورية بكامل تفاصيلها مع نظيره الروسي خلال اجتماعهما اليوم.

وعن العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، شدد أردوغان على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعيق وصول حجم التبادل التجاري بين بلاده وروسيا إلى 100 مليار دولار أمريكي.

ودعا أردوغان إلى إزالة كافة العراقيل التي تعيق حركة رجال الأعمال، بما في ذلك رفع تأشيرة الدخول، لافتاً في هذا السياق أنه اتفق مع نظيره الروسي على تعميق علاقات البلدين.

وأعرب عن امتنانه لدخول العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا مسار التصاعد بالتوازي مع العلاقات السياسية.

وأكّد أردوغان أنّ بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع روسيا في كافة المجالات والقطاعات، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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