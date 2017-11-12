وزير الدفاع: تركيا أتمت شراء صواريخ دفاعية روسية

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن بلاده استكملت شراء صواريخ روسية من طراز(إس-400) لكن أنقرة تناقش إبرام صفقة أخرى مع مجموعة أوربية لتطوير نظام دفاع صاروخي تركي.

واعتبر بعض حلفاء تركيا الغربيين أن قرار الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي شراء صواريخ من روسيا يشكل ضربة للحلف. كما أثارت الصفقة قلقا لأن تلك الدفاعات لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي الدفاعية.

وقال قائد كبير في الحلف لرويترز الأسبوع الماضي إن الحلف سيواصل حث أنقرة على شراء الأسلحة التي يمكن دمجها مع أنظمته. وأضاف أن تركيا لم تتسلم أي صاروخ من طراز (إس-400) حتى الآن.

وذكر جانيكلي في تصريحات بثها التلفزيون من مدينة جيرسون على البحر الأسود "الأمر انتهى. اشترينا صواريخ إس-400. ما تبقى هو مجرد تفاصيل".

لكن الوزير أضاف أن تركيا ليست راضية بتلك الصفقة وحدها وقال "نعقد أيضا اتفاقات مبدئية مع مجموعة يوروسام لامتلاك تكنولوجيا تطوير وإنتاج واستخدام مصادرنا الخاصة لأنظمة دفاع جوية" في إشارة لمشروع الدفاع الفرنسي الإيطالي المشترك.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، إن الوزير وقع خطاب نوايا مع فرنسا وإيطاليا في بروكسل يوم الأربعاء لتعزيز التعاون في المشروعات الدفاعية بما يشمل الدفاع الصاروخي.