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سياسة|ليبيا

نشطاء: العثور على 28 جثة بعد اشتباكات قرب العاصمة الليبية

12/11/2017

قالت جماعة حقوقية محلية إن مقيمين عثروا على 28 جثة عليها علامات أعيرة نارية وتعذيب في منطقة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس (السبت).

وشهدت المنطقة اشتباكات في الآونة الأخيرة بين فصائل مسلحة متناحرة.

وقال أحمد حمزة المسؤول باللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان إن القتلى مسلحون يعارضون القوات المؤيدة للحكومة وإنه ألقي القبض عليهم قبل قتلهم.

وأوضح حمزة (الأحد) أن السكان عثروا على الجثث قرب طريق في بلدة الهيرة على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.

وتقع البلدة بمنطقة "ورشفانة" حيث اندلعت اشتباكات في الأسبوع الماضي عندما شن تحالف قوات ينحاز للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس حملة ضد جماعات مسلحة مناوئة تضم موالين لمعمر القذافي.

وقال حمزة إن أسر القتلى لم يسمح لها بتسلم جثامين ذويهم لأسباب غير معروفة.

وقال إن وحدة تقصي الحقائق والمراقبة والتوثيق في اللجنة علمت بوجود آثار تعذيب وإنهم قتلوا بأعيرة نارية في الصدر والرأس.

وانقطع اتصال منطقة "ورشفانة" إلى حد كبير بالعاصمة طرابلس لسنوات وباتت تشتهر بأعمال عنف وأنشطة إجرامية.

وكان المجلس العسكري لمدينة الزنتان التي تقع إلى جنوب غرب طرابلس قال إنه يسعى إلى التعامل مع القتل والخطف والأعمال الهمجية في المنطقة.

ويشارك المجلس في حملة ضد جماعات مسلحة مناوئة.

ولم يرد بعد أي تعليق من المجلس منذ اكتشاف الجثث.

وتقول السلطات المحلية إن أعمال القتل الأخيرة تسببت في نزوح 480 أسرة لكن نحو مئة أسرة عادت لديارها.

وانزلقت ليبيا إلى اضطرابات منذ الإطاحة بالقذافي في ثورة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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