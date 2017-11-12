نتنياهو: حماس المسؤولة عن أي اعتداء ينطلق من غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) أن حركة حماس ستكون هي المسؤولة عن "أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة".

قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن "إسرائيل ستتعامل بيد من حديد مع كل من تسول له نفسه محاولة استهدافها في أي جبهة."

وأضاف أن "إسرائيل تحمل حركة حماس الإرهابية المسؤولية عن كل اعتداء ينطلق من قطاع غزة."

وكانت إسرائيل وجهت رسالة تحذيرية شديدة أمس إلى قادة حركة الجهاد الإسلامي وهددت باستهداف قيادتها والرد بقوة حال تنفيذ الحركة أية عملية انتقامية لاستهداف إسرائيل نفقا على الحدود ومقتل عدد من نشطاء الحركة.

وردت الحركة على التهديدات الإسرائيلية بالقول إن التهديدات الإسرائيلية "إعلان حرب سنتصدى له"، وقالت: "لن نتهاون في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه، وإن غداً لناظره قريب".

واعتبرت الحركة أن التهديدات الإسرائيلية "تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية بالعدوان الذي بدأته قوات الاحتلال منتهكة وقف إطلاق النار الذي رعته مصر عام 2014 "، مؤكدة على "حقنا بالرد على أي عدوان، بما في ذلك جريمة العدوان على نفق المقاومة".

وكان 12 ناشطا، هم عشرة من الجهاد الإسلامي واثنان من حركة حماس، قتلوا في 30 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي إثر استهداف إسرائيل من داخل أراضيها لنفق أرضي قالت إنه يتبع للجهاد في جنوب قطاع غزة.

وأكد منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية الميجور جنرال يواف مردخاي أن إسرائيل على علم بأن الجهاد الإسلامي يخطط للقيام برد على استهداف النفق، وحذر من أن الرد الإسرائيلي لن يقتصر على هذه الحركة فحسب بل سيطال حماس أيضا.

ووصف نيكولاي ملادينوف، مفوض الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، بيان حركة الجهاد الإسلامي بأنه "متهور".

وقال ملادينوف عبر موقع تويتر: "لقد بدأ الفلسطينيون في مسار من أجل حل الأزمة الإنسانية في القطاع، واستعادة السلطات الشرعية. لا ينبغي أن يشتتهم المتطرفون".