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سياسة

شاهد: اليمنيون يعانون من نقص الوقود بسبب الحصار السعودي

12/11/2017

أدى إغلاق كافة الحدود اليمنية إلى نقص في البنزين وغاز الطهي في عاصمة البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

واصطف مئات السائقين لساعات عند محطات الوقود في صنعاء، السبت، على أمل ملء خزانات سياراتهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أغلق الحوثيون المحطات بعد رفض التجار تثبيت الأسعار، وتم إعادة فتح بعض المحطات، السبت، لكن في ظل إمدادات محدودة.

وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 50% منذ شدد التحالف من الحصار.

وأغلق التحالف بقيادة السعودية كافة الموانئ وأوقف الشحنات الإنسانية، الاثنين، بعد أن أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا باليستيا في نهاية الأسبوع وتم اعتراضه بالقرب من الرياض.

وألقت السعودية باللائمة في الهجوم على إيران. 

وأدى الحصار إلى أزمة في الوقود والأدوية والمواد الغذائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث كانت الموارد شحيحة بالفعل.

ويعني الحصار أيضا أن أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات في الخارج لا يمكنهم مغادرة البلاد.

وقال بيان للتحالف بقيادة السعودية إن عملية إغلاق الحدود ستكون مؤقتة وأنه "يأخذ في الاعتبار" عمل المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة.

ويوم الخميس، قالت الأمم المتحدة وأكثر من 20 منظمة إغاثة أخرى، إن تشديد التحالف بقيادة السعودية للحصار على اليمن الذي مزقته الحرب يمكن أن يقرب ملايين الأشخاص من "المجاعة والموت".

وأودت الحرب بحياة أكثر من 10 آلاف شخص ودفعت أفقر بلد عربي إلى حافة المجاعة.

وكان التحالف بقيادة السعودية دخل الحرب في مارس/آذار 2015 إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

المصدر : أسوشيتد برس
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