ترمب: لن أصف كيم جونغ بالقصير السمين رغم وصفه لي بالعجوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أهانه بوصفه أنه "عجوز" وإنه لن يصف مطلقا كيم بأنه"قصير وسمين".

وكتب ترمب هذه التغريدة صباح اليوم الأحد بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبك) في فيتنام.

وقال ترمب أيضا في سلسلة تغريدات إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "يعزز العقوبات" على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والصاروخية وإن شي يريد من بيونغ يانغ "نزع السلاح النووي".

وكتب ترمب تغريدة على تويتر صباح اليوم أثناء وجوده في جولة بآسيا قال فيها "لماذا سيوجه كيم جونغ-أون إهانة لي بوصفي عجوزا في الوقت الذي لن أصفه مطلقا بأنه قصير وسمين؟ حسنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما يحدث ذلك يوما ما".

وتبادل ترمب الشتائم والتهديدات مع كيم في الماضي وسط توترات متصاعدة بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وسئل ترمب في مؤتمر صحفي في فيتنام عما إذا كان يمكن أن يصبح هو وكيم صديقين فقال "حدوث ذلك قد يكون شيئا غريبا ولكنه احتمال.

"إذا حدث ذلك فبوسعي أن أقول لكم إنه سيكون أمرا طيبا لكوريا الشمالية ولكنه يمكن أيضا أن يكون أمرا طيبا لكثير من المناطق الأخرى وأمرا طيبا لبقية العالم.

"إنه شيء قد يحدث .لا أعرف ما إذا كان سيحدث ولكنه سيكون أمرا لطيفا جدا".