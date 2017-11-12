السعودية تطلب اجتماعا عاجلا لوزراء الخارجية العرب

أفادت تقارير إخبارية أن السعودية طلبت عقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن الاجتماع ستترأسه جيبوتي " لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك."

وأوضح المصدر أن الطلب السعودي بشأن الاجتماع الطارئ، أيدته كل من البحرين والإمارات والكويت، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة وجيبوتي الرئيس الحالي للمجلس.

وطبقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية فإنه يتطلب تأييد دولتين عربيتين لطلب الدولة الداعية للاجتماع الطارئ حتى يتم عقده.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الاجتماع "يأتي بسبب ما تعرضت له العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، من عمل عدواني من قبل مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية."

وتتهم السعودية ودول خليجية وعربية أخرى إيران بزعزعة استقرار دول عربية، من بينها لبنان والعراق واليمن وسوريا، عبر أذرع موالية لها في تلك الدول، وهو ما تنفي الأخيرة صحته، مؤكدة التزامها بعلاقات حسن جوار مع جيرانها.