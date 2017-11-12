السعودية تشترط البصمة وصورة الوجه لتأشيرات العمرة والحج للمصريين

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة تسجيل بصمة الأصبع وصورة الوجه على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر تشرين ثان الجاري.

ودعت السفارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، طالب التأشيرة إلى التوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية، التابعة لشركة تسهيل"VFS" لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وذلك لإعطاء الراغبين بالحصول على التأشيرة متسع من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.

وحسب السفارة، سيتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشر ومن يتجاوزون السبعين عاما وحَمَلَّة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.