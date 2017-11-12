الحريري ينفي احتجازه في السعودية ويؤكد سفره إلى لبنان قريبا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد من منزله في الرياض أنه "حر" في تنقلاته في المملكة، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية

، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون المستقبل التابع لتياره السياسي "أنا حر هنا وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر" مضيفا "أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة إيجابية".

وأضاف الحريري أنه سيعود إلى لبنان "قريبا جدا" لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

وتابع "سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة" في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حسب الدستور اللبناني.

وأكد أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة "النأي بالنفس" في إشارة إلى عدم إدخال لبنان في صراعات المنطقة.

وقال "سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الفرقاء السياسيين" مضيفا أن التراجع عن استقالته يبقى مرتبطا "باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة" في إشارة إلى تدخل حزب الله في نزاعات عدة في المنطقة.

وقال الحريري إن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ممتازة"، في رد على تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

وتابع "العلاقة مع ولي العهد السعودي ممتازة ومميزة واللقاءات معه "كانت أكثر من ودية" مضيفا "أنا أعتبره أخا لي، وهو يعتبرني أخا له" داعيا الجميع إلى "عدم محاولة التدخل" بهذه العلاقة.

وهذه التصريحات هي الأولى للحريري منذ استقالته المفاجئة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أعلنها من الرياض وبثتها قناة العربية السعودية فقط، وهاجم فيها حزب الله، المشارك في حكومته، وإيران الداعمة للحزب.

ومنذ إعلانه الاستقالة يتم التداول بشائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في "الإقامة الجبرية" أو توقيفه، ما دفع أطرافاً خارجية إلى التعبير عن القلق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر قبل ساعات من هذه المقابلة أن الظروف التي يعيشها الحريري "تحد من حريته".

وتحدث عون عن "الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي والتي أشار إليها أيضاً عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية".