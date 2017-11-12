البطالة في فلسطين تصعد لأعلى مستوى منذ 14 عاما ونصف

صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، إلى 29.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14

عاما ونصف العام.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) (الأحد) إن نسبة البطالة سجلت في الربع الثالث الماضي 29.2 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول 2003، البالغة حينها 30.3 في المئة.

على أساس ربعي، صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، من 29 في المئة مقارنة مع الربع الثاني 2017.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين (تشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة)، مليونا و413 ألف فرد أعمارهم فوق 15 عاما، بواقع 890.2 ألف فرد في الضفة الغربية، و522.9 ألفا في غزة.

وحسب بيان حديث صادر عن الإحصاء الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412.8 ألف فرد.

بيان الإحصاء، أظهر أن نسبة البطالة لمن يحملون شهادات دبلوم فأكثر، تبلغ 37.9 في المئة في الأراضي الفلسطينية، في الربع الثالث 2017.

ويتوزع العاطلون عن العمل بين 243.8 ألف فرد في قطاع غزة، و169 ألفا في الضفة الغربية، بنسب بطالة بلغت 46.6 و19 في المئة على التوالي.

يعود السبب في فجوة البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تعرض الأخير لحصار إسرائيلي دخل عامه الـ11، وتعرضه لثلاثة حروب خلالها، كان آخرها في صيف 2014.

ويشهد الغزيون في الوقت الحالي، مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" أفضت إلى تخلي الأولى عن سيطرتها على القطاع للثانية بعد 10 سنوات.

ويأمل المواطنون هناك، في أن تؤدي المصالحة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل وفتح المعابر بين إسرائيل ومصر لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.