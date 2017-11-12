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سياسة|الولايات المتحدة

اعتقال مراقب جوي في أمريكا لحيازته "سلاح دمار شامل"!

بول جورج داندون, المراقب الجوي الأمريكي الموقوف
بول جورج داندون, المراقب الجوي الأمريكي الموقوف
12/11/2017

أوقفت السلطات الأمريكية مراقبًا جويًا في مدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية، بتهمة حيازة سلاح دمار شامل.

ونقل موقع قناة "سي إن إن" لأمريكية، السبت، عن شرطة تشارلوت قولها "لقد اتصلت خدمات الطوارئ بالشرطة الجمعة وأبلغتها بوجود قنبلة داخل منزل من طابق واحد في أحد الأحياء الجديدة في تشارلوت (جنوب شرق)".

وأضافت الشرطة، عبر بيان، أن إحدى فرق التدخل عثرت بالفعل على عبوة ناسفة محلية الصنع، وألقي القبض على بول جورج داندون (30 عامًا) الذي يعمل مراقبا جويا في مطار تشارلوت الدولي، وبحوزته تلك القنبلة التي صنعها رجل آخر يدعى ديريك فيلز.

وأشار البيان إلى أن فيلز اعترف بأنه صنع تلك القنبلة (محلية الصنع)، وبأنه كان يريد استخدامها ضد أحد جيرانه بسبب خلاف بينهما، إلا أنه عاد وغير رأيه وأعطى القنبلة إلى داندون.

بدوره، أكد مطار تشارلوت في بيان أن داندون، لم يكن مصرحا له بالدخول سوى إلى برج المراقبة وليس إلى الأماكن الخاضعة للحراسة داخل المطار.

ووجهت السلطات إلى فيلز تهمة صنع وحيازة سلاح دمار شامل، وأودع إثر ذلك في السجن، أما داندون فوجهت إليه تهمة حيازة ونقل سلاح دمار شامل، حسب المصدر نفسه.

ووفقا لقانون ولاية  كارولينا الشمالية، فإن أسلحة الدمار الشامل تشمل أي أداة تفجير مثل القنابل، أو العبوات الناسفة، أو الصواريخ.

المصدر : الأناضول
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