البث الحي
سياسة|الإمارات

احتجاز صحفيين سويسريين ليومين في أبوظبي

أبو ظبي احتجزت صحافيين سويسريين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر
أبو ظبي احتجزت صحافيين سويسريين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر
12/11/2017

أوقف صحفيان يعملان في القناة السويسرية الرسمية "آر تي إس" (الخميس) فيما كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي واحتجزا لمدة يومين.

وذلك حسبما أفادت القناة منددة بالاعتداء على حرية الصحافة.

وأشارت قناة "آر تي إس" إلى أن الصحفي سيرج أندرلين والمصوّر جون بيورغفنسون أوقفا الخميس في الإمارات العربية المتحدة عندما كانا يلتقطان صورا في سوق في الهواء الطلق.

وتم احتجاز الصحفيين، اللذين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر ابوظبي الجديد، لأكثر من 50 ساعة من دون السماح لهما بالتواصل مع الخارج، حسب القناة.

وأضافت القناة أن الصحفيين أخضعا لاستجوابات كانت تتواصل أحيانا لتسع ساعات متتالية، وكانت أعينهما معصوبة عندما كانا يُنقلان من مكان إلى آخر.

وصودرت آلة تصويرهما وحاسوبيهما وأقراص التخزين الخاصة بهما ومعدات أخرى كانت بحوزتهما.

ويبدو أن السلطات أرادت معرفة سبب التقاطهما صورا للسوق وبدت مستاءة من تصوير عمال باكستانيين.

وسألت الصحفيين إذا كانا يعملان لصالح دولة أخرى أو منظمة غير حكومية، حسب "آر تي إس".

وقالت القناة إنه تم إطلاق سراح الرجلين، ليل السبت الأحد، وسُمح لهما بالعودة إلى زيورخ، تاركين معداتهما والقسم الأكبر من أغراضهما.

وكتب مدير القناة باسكال كريتان في تغريدة أن "آر تي إس" "تدين الانتهاكات لحرية الصحافة التي تعرض لها الصحفيان".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)