احتجاز صحفيين سويسريين ليومين في أبوظبي

أوقف صحفيان يعملان في القناة السويسرية الرسمية "آر تي إس" (الخميس) فيما كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي واحتجزا لمدة يومين.

وذلك حسبما أفادت القناة منددة بالاعتداء على حرية الصحافة.

وأشارت قناة "آر تي إس" إلى أن الصحفي سيرج أندرلين والمصوّر جون بيورغفنسون أوقفا الخميس في الإمارات العربية المتحدة عندما كانا يلتقطان صورا في سوق في الهواء الطلق.

وتم احتجاز الصحفيين، اللذين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر ابوظبي الجديد، لأكثر من 50 ساعة من دون السماح لهما بالتواصل مع الخارج، حسب القناة.

وأضافت القناة أن الصحفيين أخضعا لاستجوابات كانت تتواصل أحيانا لتسع ساعات متتالية، وكانت أعينهما معصوبة عندما كانا يُنقلان من مكان إلى آخر.

وصودرت آلة تصويرهما وحاسوبيهما وأقراص التخزين الخاصة بهما ومعدات أخرى كانت بحوزتهما.

ويبدو أن السلطات أرادت معرفة سبب التقاطهما صورا للسوق وبدت مستاءة من تصوير عمال باكستانيين.

وسألت الصحفيين إذا كانا يعملان لصالح دولة أخرى أو منظمة غير حكومية، حسب "آر تي إس".

وقالت القناة إنه تم إطلاق سراح الرجلين، ليل السبت الأحد، وسُمح لهما بالعودة إلى زيورخ، تاركين معداتهما والقسم الأكبر من أغراضهما.

وكتب مدير القناة باسكال كريتان في تغريدة أن "آر تي إس" "تدين الانتهاكات لحرية الصحافة التي تعرض لها الصحفيان".