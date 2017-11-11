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سياسة|مصر

مقتل 8 تلاميذ غرقًا إثر حادث سير في مصر

الموت غرقًا حوادث تتكرر في مصر
الموت غرقًا حوادث تتكرر في مصر
11/11/2017

لقي 8 تلاميذ مصريين مصرعهم غرقًا (السبت) إثر انقلاب مركبة كانت تقلهم في مجرى مائي بمحافظة البحيرة شمال البلاد.

ونقلت صحف مصرية عن بيان أمني لمديرية أمن محافظة البحيرة أن "التلاميذ الثمانية لقوا مصرعهم غرقًا، إثر سقوط توكتوك (سيارة ثلاثية الإطارات) كان يقلهم في ترعة (مجرى مائي) المحمودية بمحافظة البحيرة".

وأشار إلى أن "رجال الإنقاذ النهري أنقذوا أحد التلاميذ من الموت غرقًا، بينما انتشلوا جثامين التلاميذ الضحايا الثمانية، وتم نقلهم إلى مشرحة بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي) ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال 2016 إلى 14 ألفا و710 حوادث، مقابل 14 ألفا و548 حادثا في 2015، بزيادة 1.1%؛ ما أسفر عن وفاة 5 آلاف و343، وإصابة 18 ألفا.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيًا، و109 عالمياً من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 متوفيا/100 ألف نسمة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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