عون يطلب من السعودية توضيح أسباب عدم عودة الحريري إلى لبنان

طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السعودية توضيح الأسباب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إلى لبنان.

ووصف عون العلاقات التي تربط بين لبنان وبين السعودية بعلاقات "الأخوة والصداقة المتجذرة".

وقال عون إن لبنان "لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية والقواعد المعتمدة في العلاقات بين الدول".

وفي وقت سابق قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون إن عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة تطورات الأوضاع واستقالة سعد الحريري المفاجئة من رئاسة وزراء لبنان والتي أعلنها من السعودية.

وجاء في بيان مكتب عون أن ماكرون، الذي قام بزيارة لم تكن مقررة سلفا للسعودية يوم الخميس، أكد على التزام فرنسا بدعم لبنان ووحدته وسيادته.