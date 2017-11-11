البث الحي
سياسة|لبنان

عون يطلب من السعودية توضيح أسباب عدم عودة الحريري إلى لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
11/11/2017

طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السعودية توضيح الأسباب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إلى لبنان.

ووصف عون العلاقات التي تربط بين لبنان وبين السعودية بعلاقات "الأخوة والصداقة المتجذرة".

وقال عون إن لبنان "لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية والقواعد المعتمدة في العلاقات بين الدول".

وفي وقت سابق قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون إن عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة تطورات الأوضاع واستقالة سعد الحريري المفاجئة من رئاسة وزراء لبنان والتي أعلنها من السعودية.

وجاء في بيان مكتب عون أن ماكرون، الذي قام بزيارة لم تكن مقررة سلفا للسعودية يوم الخميس، أكد على التزام فرنسا بدعم لبنان ووحدته وسيادته.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام + رويترز
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)