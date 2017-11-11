شاهد: بولندا تطالب مواطنيها بالتكاثر مثل "الأرانب"

دعت الحكومة البولندية المواطنين إلى التكاثر مثل الأرانب بهدف مواجهة الانخفاض الحاد في عدد السكان.

وبثت الحكومة، التي تتشكل من أحزاب اليمين، مقطع فيديو ضمن حملة دعائية واسعة لحث المواطنين على الإنجاب بكثرة في مواجهة المعدلات المتسارعة لانخفاض عدد المواليد في هذا البلد، والتي تعد من أقل المعدلات في أوربا.

ويظهر في الفيديو العشرات من الأرانب التي تتقافز وهي تأكل الخضراوات، بينما يقول المعلق المصاحب للفيديو: "نحن الأرانب نعرف شيئا أو اثنين عن كيفية الحصول على الكثير من الذرية".

ويضيف المعلق: "هل تريدون معرفة السر؟ نحن نتجول كثيرا. ثانيا نأكل جيدا. ثالثا، نحن لا نقلق بشأن المسائل التافهة. رابعا، نحن لا نشرب الكثير من الكحول. لذلك إذا أردت أن تكون والدا، عليكم الاقتداء بنا. أنا أعلم ما أتحدث عنه، فوالدي كان لديه 63 أرنبا".

وتشير توقعات الأمم المتحدة استمرار الانخفاض في عدد السكان في بولندا من 38.2 مليون حاليا، إلى 36.6 مليون عام 2030، ثم إلى 32.4 مليون عام 2050، و21.2 بحلول عام 2100.

وتخطط وزارة الصحة في بولندا إلى بث هذا الفيديو حتى نهاية العام الجاري، لكن منتقدين يقولون إنه "مسيء" و"غير مسؤول".

وقالت رئيسة الوزراء السابقة إيفا كوباتش، وهي طبيبة ووزيرة صحة سابقة أيضا، إنه كان من الأولى إنفاق الأموال التي صرفت على هذا الإعلان في مساعدة الأزواج الذين يسعون للحصول على تلقيح صناعي.

وكانت الحكومة، التي يهيمن عليها حزب القانون والعدالة المحافظ، قد خفضت تمويل عمليات الدعم الموجه لخدمات التلقيح الصناعي، كما حاولت العام الماضي فرض قيود إضافية على قانون الإجهاض، المقيد بالفعل، لكنها تراجعت وسط ضغوط من محتجين.