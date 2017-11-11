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سياسة

شاهد: آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة ياسر عرفات

11/11/2017

أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة الذكرى الثالثة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عبر مسيرات حاشدة رفعوا فيها صور الزعيم الراحل.

وتوفي عرفات في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر ناهز 75 عاما في مستشفى فرنسي بعد مرضه بنحو شهر.

وكانت وفاة عرفات مصدر حيرة للأطباء الفرنسيين الذين قالوا إنهم لم يستطيعوا تحديد سبب مرضه الذي تسبب في تدهور صحته سريعا، كما لم يُجر تشريح لمعرفة سبب المرض.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالوقوف وراء وفاة عرفات عبر تسميمه بمادة مشعة.

وفتحت فرنسا تحقيقا في وفاة عرفات عام 2012 بناء على طلب من أرملته سها عرفات، لكن التحقيق أغلق عام 2015 بعدما انتهى إلى أن عرفات لم يمت بالسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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