رئيس وزراء كندا لزعيمة ميانمار: أوقفوا قتل مسلمي الروهينغيا

طالب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، بالعمل على وقف عمليات القتل التي تمارس ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي بين "ترودو" و"سو تشي"، جمعهما في فيتنام، على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، (المقررة اليوم وغدا) في مدينة "دا نانغ"، بحسب تصريحات صحفية لبوب راي، المبعوث الكندي لدى ميانمار.

وقال راي، الذي حضر جلسة "ترودو" و"سو تشي"، اليوم، إنّ "اللقاء استمر 45 دقيقة، وتم تنظيمه للحديث عن المذبحة المستمرة ضد الروهينغيا في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية".

وأضاف أنّه "من المهم أن يتم الاطلاع على تفاصيل اللقاء من رئيس الوزراء الكندي بشكل مباشر".

وأشار "راي"، إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود في إطار أزمة الروهينغيا".

ورأى أنه "من وجهة نظر زعيمة ميانمار، فإنها تفعل ما تستطيع في ظل ظروف صعبة".

ومنذ 25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".